وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن فيدان، سيلتقي كبار المسؤولين الأوكرانيين، وفي مقدمتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس شميكال.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي، أيضاً نظيره الأوكراني أندري سيبيها، خلال زيارته التي تستمر يومين.

كما سيلتقي فيدان، رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الدفاع رستم عمروف، الذي ترأس الوفد الأوكراني في المفاوضات المباشرة مع روسيا في إسطنبول في 16 مايو/أيار الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات ستتناول خطوات تعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا، خصوصاً في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والأمن.

وسيؤكد فيدان دعم تركيا وحدة الأراضي الأوكرانية. كما سيشدد على ضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا دبلوماسياً، مع تجديد تأكيد استعداد تركيا لاستضافة الجولة التالية من مفاوضات السلام.

وسيسلط الوزير التركي الضوء كذلك على أهمية ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وفق المصادر نفسها. كما سيشير أيضاً إلى استعداد تركيا لتولي دور في إعادة إعمار أوكرانيا.

وسيلتقي فيدان، زعيم تتار القرم، النائب الأوكراني مصطفى قرم أوغلو.

ومن المنتظر أن يسلط فيدان الضوء على الآثار السلبية المتزايدة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعلى ضرورة إنهائها عبر الدبلوماسية والحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وسيعرب عن استعداد تركيا لبذل ما في وسعها، كما فعلت حتى اليوم، واستضافة الجولة التالية للمفاوضات بين كييف وموسكو في هذا الصدد.

وأجرى فيدان زيارة لروسيا، الاثنين والثلاثاء الماضيين، التقى خلالها رئيس البلاد فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومسؤولين آخرين.

وفي 15 و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.