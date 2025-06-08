وقالت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في منصة تيليغرام إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي تطلق سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء".

وفي 9 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة بمهام، بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل، ويُناط بها الاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر.

وكذلك تواصل إدارة الأمن والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع، رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 أعوام.