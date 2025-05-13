وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالدور البنّاء الذي يؤديه الرئيس أردوغان في تعزيز السلام في جنوب آسيا، معرباً عن أمله أن تواصل العلاقات بين البلدين نموها في إطار من التعاون المشترك لبناء مستقبل مزدهر للشعبين.

من جانبه، ردَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكداً أن "الأخوة بين تركيا وباكستان من أفضل الأمثلة على الصداقة الحقيقية"، مشدداً على أهمية السلام والاستقرار في باكستان بالنسبة إلى تركيا.

وأشار أردوغان إلى تقدير أنقرة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها إسلام آباد في تسوية النزاعات عبر الحوار، مضيفاً: "سوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم في الأوقات الجيدة والسيئة، كما فعلنا في الماضي".

وختم بالتحية: "باكستان، تركي دوستي زنداباد!" (تحيا الصداقة التركية-الباكستانية).