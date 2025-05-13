تركيا
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الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني يشيدان بالعلاقات الثنائية ويؤكدان استمرار التعاون بين البلدين
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تأثره العميق بالدعم القوي والتضامن الذي أبداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه بلاده، مؤكداً أن "العلاقات الأخوية بين باكستان وتركيا تزداد قوة مع كل تحدٍّ جديد".
الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني يشيدان بالعلاقات الثنائية ويؤكدان استمرار التعاون بين البلدين
الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني في لقاء سابق بالعاصمة أنقرة / AA Archive
13 مايو 2025

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالدور البنّاء الذي يؤديه الرئيس أردوغان في تعزيز السلام في جنوب آسيا، معرباً عن أمله أن تواصل العلاقات بين البلدين نموها في إطار من التعاون المشترك لبناء مستقبل مزدهر للشعبين.

من جانبه، ردَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكداً أن "الأخوة بين تركيا وباكستان من أفضل الأمثلة على الصداقة الحقيقية"، مشدداً على أهمية السلام والاستقرار في باكستان بالنسبة إلى تركيا.

وأشار أردوغان إلى تقدير أنقرة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها إسلام آباد في تسوية النزاعات عبر الحوار، مضيفاً: "سوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم في الأوقات الجيدة والسيئة، كما فعلنا في الماضي".

وختم بالتحية: "باكستان، تركي دوستي زنداباد!" (تحيا الصداقة التركية-الباكستانية).

مصدر:TRT Arabi
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