قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده قد تلجأ مجدداً إلى "الأصدقاء الأتراك" لرعاية جولة تفاوض ثانية مع كييف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً أوروبا إلى “التوقف عن تخريب عملية السلام التي لا تزال روسيا تلتزمها وتدعمها الولايات المتحدة وتركيا".

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالعاصمة الروسية موسكو، أن اللقاء مع الوزير فيدان كان مثمراً ومفيداً، مشيراً إلى أن الغرب يحاول وضع العراقيل للعلاقات بين روسيا وتركيا.

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

وذكر أن الحوار بين روسيا وتركيا مستمر، والعلاقات بين البلدين على مستوى جيد، معرباً عن ترحيبه بتطور التعاون بين البلدين بمجال الطاقة.

وأشار إلى أن بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية مستمر مع تركيا، مشدداً على أهمية ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي" و"السيل الأزرق" بما يتماشى مع "التهديدات والإجراءات الاستفزازية الأوكرانية".

وتعد "آق قويو" الجاري إنشاؤها من روسيا في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أول محطة محلية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا، قال لافروف: "يشهد حجم التبادل التجاري الثنائي نمواً مطرداً، وقد تجاوز 52 مليار دولار العام الماضي". وأضاف أن روسيا تدعم تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالبحر الأسود التي جرى التوصل إليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

سوريا

أكد لافروف أن روسيا وتركيا ستواصلان جهودهما لحل المشكلات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب كذلك عن ترحيب بلاده برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وتابع: "ثمة حاجة لحوار مكثف بشأن سوريا، أكدنا التزامنا سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وشددنا على أهمية تقديم الدعم للحكومة السورية للتغلب على التحديات التي تواجهها خلال الفترة الانتقالية".

وقال: "بناء على المقترح الكريم من زميلي فيدان، التقينا مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في أنطاليا في أبريل/نيسان وعرضنا عليه زيارة روسيا".

فلسطين

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده متفقة مع أنقرة حيال القضية الفلسطينية، مؤكداً أن "ما يحدث في غزة والضفة الغربية لا يمكن قبوله".

واستطرد: "يُمنع بشكل مقصود قيام الدولة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة. قُتل وجُرح الكثير من المدنيين، وهذا العدد في تزايد".

وأضاف: "سنواصل جهودنا مع دول المنطقة لإيجاد سبل لوقف العنف والعودة إلى الاتفاقات التي جرى التوصل إليها. ستواصل روسيا تعاونها المكثف مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الكارثة المستمرة".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

أما على صعيد الشأن الليبي، أفاد لافروف أن "الوضع هناك يتدهور مجدداً"، وأردف: "اتفقنا (مع فيدان) على مواصلة تأثيرنا في الأطراف الليبية لمنع استئناف الاشتباكات في ليبيا".

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة، الأولى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً، ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدناً في الجنوب.

الأزمة الأوكرانية

وأشار لافروف إلى المفاوضات التي استضافتها تركيا وعُقدت بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم 16 مايو/أيار الجاري، وقال: "نحن ممتنون لتركيا لرغبتها في مواصلة دعمها للمفاوضات والحل السلمي للأزمة".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول المفاوضات القادمة، قال لافروف إن روسيا قد تلجأ مجدداً إلى "الأصدقاء الأتراك" لرعاية جولة التفاوض الثانية مع أوكرانيا.

وأكد أن "نجاح مفاوضات السلام مع أوكرانيا يرتبط بتحديد الأسباب الجذرية للأزمة والقضاء عليها". ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يؤيد استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لكن الدول الأوروبية "تحاول تقويض هذه العملية"، على حد قوله.

وأضاف: "تعلم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا أنها لا تمتلك القوة لمواصلة هذه الحرب، ولذلك تخشى أن تنسحب الولايات المتحدة من هذا المسار". وأردف: "سينهي القادة الأوروبيين حياتهم السياسية بالخزي إذا انتهت الحرب، لذلك يضعون مصالحهم الأنانية فوق مصالح شعوبهم".

وشدد على ضرورة أن "تتوقف أوروبا عن تخريب عملية السلام التي لا تزال روسيا تلتزمها وتدعمها الولايات المتحدة وتركيا".

ونفى لافروف الادعاءات القائلة بأن الولايات المتحدة تسعى لاستبدال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية. وأوضح: "نتواصل بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية الحالية. إذا أراد الجانب الأمريكي إيصال شيء إلينا، فهم يعرفون كيف يفعلون ذلك. ميدينسكي حظي بموافقة بوتين، وليس زعيم دولة أخرى".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.