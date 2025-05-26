سياسة
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"تنفيذها يتعارض مع مبادئه".. الرئيس التنفيذي لمنظمة إغاثة غزة يستقيل قبل بدء خطة التوزيع
أعلن جيك وود الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" استقالته، مبرراً إياها في بيان بأنه "من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم تجاه المبادئ الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية الإنسانية"، التي قال إنه "لن يتنازل عنها".
"تنفيذها يتعارض مع مبادئه".. الرئيس التنفيذي لمنظمة إغاثة غزة يستقيل قبل بدء خطة التوزيع
500 ألف فلسطيني على شفا المجاعة / AP
26 مايو 2025


وحث وود إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية الأحد.

ودعا الأطراف المعنية إلى مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة، بما في ذلك وضع خطة عملية يمكنها إطعام الجياع، ومعالجة المخاوف الأمنية بشأن التحويل، واستكمال عمل المنظمات غير الحكومية القائمة في غزة منذ فترة طويلة.

وأضاف: "مثل عديد حول العالم، شعرت بالفزع والحزن على أزمة الجوع في غزة، وكقائد إنساني، شعرت بأن من واجبي أن أفعل كل ما يمكنني لتخفيف المعاناة".

وجاءت استقالة وود قبل بدء المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إدارة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة في الأيام المقبلة.

وقبل أسبوعين، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها أجرت محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين في إسرائيل التي تمنع منذ مارس/آذار الماضي دخول أي مساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر، وسط مخاوف وانتقادات أممية لهذه العملية.

مصدر:TRT Arabi
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