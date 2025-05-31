وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب العشرات، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع المساعدات، قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد فيما أصيب آخرون بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية في حارة صافي بمنطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثمان شهيدين ارتقيا إثر قصف إسرائيلي سابق استهدف بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

في غضون ذلك، استهدفت قوات الاحتلال بقصف جوي ومدفعي منطقتي قيزان النجار وقيزان أبو رشوان قرب مدينة خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال عدداً من المباني السكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.

كما استهدف القصف المدفعي، وعمليات نسف المباني السكنية جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية والمسيرة قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا.

مجازر في أنحاء غزة

ومساء أمس الجمعة، قالت مصادر طبية إن 7 فلسطينيين استُشهدوا في غارة إسرائيلية على جباليا النزلة شمالي القطاع. فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في قصف الاحتلال تجمعاً للمدنيين بمنطقة الصفطاوي (شمال).

واستهدفت غارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا (شمال)، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين، فيما استشهد 3 فلسطينيين في قصف متفرق على محافظة الشمال.

وفي محافظة غزة، أفادت المصادر باستشهاد 10 فلسطينيين في أربع غارات إسرائيلية، بينهم 3 مدنيين بقصف استهدف عمارة في البلدة القديمة، واثنان بقصف تجمع لمدنيين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، أما السادس فاستُشهد بقصف استهدف منزلاً شرقي مدينة غزة.

فيما استشهد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي قرب مدرسة الزهراء في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وفق المصادر الطبية.

أما في المحافظة الوسطى، قالت المصادر الطبية إن 6 فلسطينيين استُشهدوا بغارتين إسرائيليتين، استهدفت الأولى تجمعاً لمدنيين غربي مدينة دير البلح، فيما استهدفت الثانية صالون حلاقة في مخيم البريج للاجئين.

وفي جنوب القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة أصداء شمال غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال و4 نساء. فيما استهدفت غارة ثانية مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

واستشهد فلسطينيان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، واستشهد فلسطيني ثالث في قصف خيمة أخرى في منطقة الصناعة غرب المدينة.

كما استشهد فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال، أحدهما خلال محاولته الوصول إلى مركز لتوزيع المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

تهجير سكان الجنوب

يأتي ذلك فيما نقل موقع "والا" العبري صباح اليوم السبت، عن مصادر في جيش الاحتلال (لم يسمها) زعمها أن قواته في قطاع غزة "حققت تقدماً إضافياً الليلة الماضية (الجمعة) من حيث السيطرة على أجزاء إضافية من مدينة خان يونس وتطهيرها".

وادّعى المصدر ذاته أن "معظم أنحاء المدينة بات خالياً من المدنيين"، مضيفاً أن "الجيش لا يكتفي باحتلال الأراضي فحسب، بل ينفذ التدمير الممنهج للبنى التحتية للإرهابيين بحيث يستحيل العودة إليها"، على حد تعبيره.

كارثة غير مسبوقة

على الصعيد الإنساني، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن الكارثة في غزة في أسوأ حالاتها منذ بدء الحرب".

ولفت دوجاريك إلى إخلاء إسرائيل مستشفى العودة في شمال غزة، واستمرار عمليات التهجير القسري من القطاع، إذ بلغ عدد المهجرين نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في غزة رغم القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال المساعدات.

وتابع أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مع حظر إدخالها منذ 80 يوماً، مشيرا إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل القطاع لا تكفي لدعم 2.1 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.