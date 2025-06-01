وأوضحت النقابة في بيان أن "السمودي” يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى رعاية صحية مستمرة، وأن استمرار الإهمال الطبي له في سجون الاحتلال يعرّض حياته لخطر شديد، مشيرة إلى أنه يعاني أيضاً من شظايا رصاص في رأسه، أُصيب بها خلال تغطيته الصحفية قبل سنوات.

ودعت نقابة الصحفيين جميع المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الفوري والضغط لإنقاذ حياة السمودي.

ومنذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت إسرائيل واحتجزت 177 صحفياً، أبقت في سجونها على 49 منهم، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها رصدت نحو 80 من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية خلال أبريل/نيسان الماضي وحده.

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان استشهاد 221 صحفياً في القطاع على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء حرب الإبادة يواجه الصحفيون الفلسطينيون ظروفاً قاسية تهدد حياتهم يومياً، واستشهد عشرات منهم في أثناء تغطيتهم الميدانية، رغم ارتدائهم سترات الصحافة وتمركزهم في أماكن معروفة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.