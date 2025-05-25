وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "جرى استلام 303 جنود روس إضافيين (الأحد) من الأراضي التي تسيطر عليها إدارة كييف. وفي المقابل، جرى تسليم 303 جنود أوكرانيين (للجانب الأوكراني)".

وأشارت إلى أن الجنود الروس المفرج عنهم يوجدون في بيلاروسيا في الوقت الحالي، ويجري تزويدهم بالدعم الطبي والنفسي اللازم، على أن يجري نقلهم إلى روسيا لاحقاً.

ومع تبادل 303 أسرى بين الطرفين من كل جانب، الأحد، أكد بيان الدفاع الروسية إتمام تبادل ألف أسير بين الطرفين خلال الفترة 23-25 مايو/أيار الحالي، بموجب التفاهم الحاصل في مفاوضات إسطنبول.

في السياق نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تبادل 303 جنود أسرى إضافيين، الأحد، مع روسيا من كل طرف، وأضاف في منشور عبر منصة تليغرام: "جرى إنهاء تبادل ألف أسير مقابل ألف كما جرى الاتفاق عليه في تركيا".

وأكد زيلينسكي أنهم سيواصلون العمل من أجل إعادة جميع الأسرى الأوكرانيين إلى ديارهم.

وفي 15و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.

وفي المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، الجمعة، تبادل الجانبان 270 جندياً و120 مدنياً من كل طرف، فيما تبادل الطرفان أمس السبت 307 جنود أسرى من كل طرف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.