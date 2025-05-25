سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا وأوكرانيا تُكملان تبادل ألف أسير بموجب اتفاق إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إتمام عملية تبادل 1000 أسير بين البلدين، في أكبر عملية تبادل منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، بموجب اتفاق إسطنبول منتصف مايو/أيار الحالي.
روسيا وأوكرانيا تُكملان تبادل ألف أسير بموجب اتفاق إسطنبول
جنود روس يلتقون نائب وزير الدفاع فومين في بيلاروسيا بعد إطلاق سراحهم من أوكرانيا في اليوم الثالث من تبادل أسرى الحرب / Reuters
25 مايو 2025

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "جرى استلام 303 جنود روس إضافيين (الأحد) من الأراضي التي تسيطر عليها إدارة كييف. وفي المقابل، جرى تسليم 303 جنود أوكرانيين (للجانب الأوكراني)".

وأشارت إلى أن الجنود الروس المفرج عنهم يوجدون في بيلاروسيا في الوقت الحالي، ويجري تزويدهم بالدعم الطبي والنفسي اللازم، على أن يجري نقلهم إلى روسيا لاحقاً.

ومع تبادل 303 أسرى بين الطرفين من كل جانب، الأحد، أكد بيان الدفاع الروسية إتمام تبادل ألف أسير بين الطرفين خلال الفترة 23-25 مايو/أيار الحالي، بموجب التفاهم الحاصل في مفاوضات إسطنبول.

في السياق نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تبادل 303 جنود أسرى إضافيين، الأحد، مع روسيا من كل طرف، وأضاف في منشور عبر منصة تليغرام: "جرى إنهاء تبادل ألف أسير مقابل ألف كما جرى الاتفاق عليه في تركيا".

وأكد زيلينسكي أنهم سيواصلون العمل من أجل إعادة جميع الأسرى الأوكرانيين إلى ديارهم.

وفي 15و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.

وفي المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، الجمعة، تبادل الجانبان 270 جندياً و120 مدنياً من كل طرف، فيما تبادل الطرفان أمس السبت 307 جنود أسرى من كل طرف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us