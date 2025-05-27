وأوضح فيدان أن تركيا تدعم جهود الحكومة السورية لتوحيد جميع الجماعات المسلحة تحت مظلة جيش وطني وقيادة مركزية واحدة، وأشار إلى أهمية استخدام جميع الأطراف نفوذها لتنفيذ التفاهم (بين حكومة دمشق وتنظيم PKK الإرهابي) الذي جرى التوصل إليه في 10 مارس/آذار الماضي.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الحكومة السورية رغم "حملات التضليل الإعلامي"، حصلت على دعم كبير من الشعب السوري والمجتمع الدولي، ولفت إلى أن قدرات دمشق وإمكاناتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تزداد يوما بعد يوم.

وذكر فيدان أن قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، تشكّل خطوة بالغة الأهمية، مضيفا بالخصوص أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، كثّفت جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي ما يخص الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، أعرب فيدان عن أمله ⁠في أن تتطور المفاوضات بين الجانبين في المرحلة المقبلة إلى سلام دائم، وشدد على أن تركيا مستعدة دائماً لتقديم كل أنواع الدعم في هذا المسار، مشددا على أن تركيا مستعدة دائما لتقديم كل أنواع الدعم في هذا المسار.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال فيدان: "⁠يجب وقف الإبادة في غزة، وإلا فلن يكون من الممكن الحيلولة دون حدوث فوضى قد تشمل إسرائيل أيضاً"، وأورد: "لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد بالضفة الغربية، ونؤكد ضرورة وضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع".

وتابع فيدان: "كل هذا الدم والدموع والمعاناة (في غزة) لا يمكن أن يمر دون نتيجة. يجب وقف ذلك فوراً وعلى الإنسانية والمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لاستعادة ما خسره من مصداقية في هذا الامتحان”، مضيفا: “سنواصل العمل مع روسيا في هذا السياق".

من جانبه، أعرب لافروف عن تقديره الجهود التركية في المباحثات الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي ما يخص الحرب في أوكرانيا، قال لافروف: "يمكننا أن نتوجه مرة أخرى إلى أصدقائنا الأتراك لعقد الجولة الثانية من المباحثات مع أوكرانيا".

وأكد لافروف أن "نجاح مفاوضات السلام مع أوكرانيا يرتبط بتحديد الأسباب الجذرية للأزمة والقضاء عليها"، وأضاف أن روسيا تدعم تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالبحر الأسود التي جرى التوصل إليها خلال السنوات الـ3 الماضية.

وأضاف أن روسيا تتفق مع تركيا في وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، وأن ما يحدث في غزة والضفة الغربية غير مقبول.

وعلى صعيد العلاقات التركية-الروسية، أعرب لافروف عن ترحيبه بتطور التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وأشار إلى أن "الحوار بين روسيا وتركيا مستمر، وعلاقاتنا على مستوى جيد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.