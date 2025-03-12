وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمصري بدر عبد العاطي، والقطري محمد بن عبد الرحمن، والأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة في الخارجية الإماراتية إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن اللقاء جاء في إطار التنسيق المشترك حول المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ جرت مناقشة آليات توحيد الموقف العربي استناداً إلى نتائج القمة العربية الطارئة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز الدعم للشعب الفلسطيني.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل حشد التمويل والترويج للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بخاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبمشاركة الدول والجهات المانحة، وفق البيان.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية عبر بيان على منصة "إكس" بأن الوزير أيمن الصفدي عقد لقاءً مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن قبيل الاجتماع الموسع لوزراء خارجية الدول الخمس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات مع ويتكوف

وفي اليوم ذاته، بحثت الدول الستة (مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وفلسطين) مع مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالدوحة، تطورات الوضع في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن اجتماع الدوحة بين ويتكوف وكل من وزراء الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والسعودي فيصل بن فرحان، والقطري محمد بن عبد الرحمن، والأردني أيمن الصفدي، ووزير دولة بالخارجية الإماراتية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحث الاجتماع "تطورات الوضع في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة".

واتفق وزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأمريكي على "مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع".

وأكدوا "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوماً من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

ومساء الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "ويتكوف بدأ محادثات في الدوحة لدفع الأطراف للتقدم نحو تفاهمات حول إطلاق سراح المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.

وأفادت الهيئة "بوجود مقترح إسرائيلي بروح مبادرة ويتكوف، يشمل إطلاق سراح 10 مختطفين (أسرى إسرائيليين) أحياء في اليوم الأول مقابل (تمديد) وقف إطلاق النار 60 يوماً"، فيما نقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها أنه "من المشكوك فيه أن توافق حماس على المقترح الإسرائيلي".

وتتمسك حماس ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس/آذار الجاري "ابتزازاً رخيصاً وجريمة حرب وانقلاباً سافراً على الاتفاق".

وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيراً لها بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.