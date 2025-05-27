و”لاتشين” هو ثالث مطار تشيده أذربيجان في إقليم قرة باغ الذي حررته من الاحتلال الأرميني.

وعام 2021 وضعت أذربيجان أساس المطار الذي يبلغ طول مدرجه 3 آلاف متر، وعرضه 60 متراً.

المطار المصنف دولياً، من المقرر أن يستوعب 200 راكب كل ساعة، ومن المنتظر أن يسهم في إحياء الحركة السياحية والتجارية بالمنطقة.

يُذكر أن الرئيس أردوغان شارك أيضاً إلى جانب علييف، في افتتاح مطاري فضولي (2021) وزنغيلان (2022) في قرة باغ.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قرة باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.