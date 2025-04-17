تركيا
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ثاني دولة عالمياً.. مطار إسطنبول يبدأ العمل بنظام يسمح بإقلاع وهبوط 3 طائرات بالتزامن
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الخميس، أن مطار إسطنبول بدأ العمل بنظام ملاحة يسمح لثلاث طائرات من الهبوط أو الإقلاع في آن واحد على مدارج مستقلة عن بعضها.
ثاني دولة عالمياً.. مطار إسطنبول يبدأ العمل بنظام يسمح بإقلاع وهبوط 3 طائرات بالتزامن
وزير النقل والبنية التحتية التركي في أثناء تنفيذ عملية الممرات الثلاثية المتزامنة بمطار إسطنبول بنجاح / وزارة النقل والبنية التحتية التركية
17 أبريل 2025

وأوضح الوزير التركي في حفل تشغيل النظام الملاحي الخميس، أن هذه سابقة ليست فقط لتركيا، بل لقطاع الطيران الأوروبي أيضاً وأنها خطوة تاريخية في مجال الطيران العالمي.

وأشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تُطبّق هذا النظام الملاحي.

وذكر أن مطار إسطنبول الذي افتتح في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أصبح واجهة للبلاد في الساحة العالمية منذ افتتاحه.

وأضاف أن مطار إسطنبول ارتقى الآن إلى قمة الطيران العالمي من حيث القدرة التشغيلية والكفاءة الفنية، فضلاً عن حجم حركة المرور.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول، المبني على مساحة 76.5 مليون متر مربع.

ومن المقرر أن يستكمل بناء المراحل الأخرى للمطار خلال العام الجاري 2025، لتصل قدرته الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحله إلى 200 مليون مسافر سنوياً.


مصدر:TRT Arabi
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