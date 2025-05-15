وأكد ترمب في تصريحات على هامش الزيارة رغبته في إيجاد حل سلمي لبرنامج إيران النووي، مشيراً إلى أن القرار في هذا الشأن بات الآن في طهران. وعبّر عن أمله أن يساهم أمير قطر في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية الجارية مع إيران.

وقال: "إنه وضع خطير. نريد أن نفعل الشيء الصحيح. نريد أن نفعل شيئاً قد ينقذ ربما حياة الملايين من الناس. هكذا تبدأ هذه الأمور ثم تخرج عن السيطرة".

وأشار ترمب إلى أن قطر عملت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في أثناء المفاوضات النووية، مؤكداً رغبته في أن تنتهي المفاوضات سلمياً.

ولفت الانتباه إلى دور قطر في إفراج حركة حماس عن الجندي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية في غزة، قبل يومين، وشكر الدوحة على مساعدتها في هذا الشأن.

في سياق آخر، وقّعت قطر والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة بوينغ بأكثر من 200 مليار دولار، بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس دونالد ترمب.

وبعد التوقيع في الديوان الأميري القطري بالدوحة، قال ترمب: "وقّعنا مع قطر اتفاقية بأكثر من 200 مليار دولار لشراء 160 طائرة بوينغ". وأوضح أن الاتفاقية تُعَد "أكبر طلب في تاريخ الشركة".

وشهدت المراسيم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الطيران والدفاع. كما وقّع الأمير تميم والرئيس ترمب، على إعلان مشترك للتعاون بين الدولتين.

وعقب التوقيع، قال أمير قطر إن اللقاء مع الرئيس ترمب "تناول العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، إلى جانب مناقشة عدة قضايا، لاسيما الأوضاع في المنطقة".

ووصل ترمب إلى قطر الأربعاء ضمن جولته في الشرق الأوسط، وشارك في مأدبة عشاء أقامها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة.