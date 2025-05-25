وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد غارات على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وبلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجباليا شمال غزة، ومناطق أخرى، فيما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استُشهد 5 فلسطينيين بقصف شنّته مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقـة الحكر جنوب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. واستُشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة البيوك في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

في السياق نفسه استُشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وفي منطقة جورة اللوت بخان يونس انتُشل جثمان فلسطيني من عائلة المصري من أسفل ركام منزلهم المدمر، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخران في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة العراج في مخيم خان يونس، فيما استُشهدت سيدة متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي سابق غربي مدينة خان يونس.

وسبق ذلك استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان باستشهاد طفلة و3 نساء باستهداف مجموعة ثانية في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

أما في رفح جنوب القطاع، فاستُشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 60 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين غرب المدينة. وفي شرق مدينة غزة استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً آخر لمدنيين. كما استُشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بئر النعجة في محافظة شمال قطاع غزة.

وسبقه بمدة وجيزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في قصف استهدف منزلاً لعائلة الشريف شمال مدينة خان يونس، قبل أن يُقتل فلسطينيان آخران بالقصف نفسه، ليرتفع العدد إلى 7 شهداء.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استُشهدت سيدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة المجدلاوي، كما استُشهدت فلسطينية أخرى متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي سابق غرب خان يونس.

وفجر السبت أفاد مصدر طبي للأناضول باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وإصابة عشرات في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية بحيّ الأمل غرب خان يونس، فيما استُشهد عدد من الفلسطينيين الذين أُصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس.

وذكر بيان مقتضب صدر عن إدارة مستشفى العودة الأهلي وسط القطاع، أن فلسطينياً استُشهد وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في محيط مسجد القسام بالنصيرات. وقال المستشفى في بيان ثانٍ إن فلسطينيَّين أحدهما طفل أصيبا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع. وأفاد شهود عيان بأن آليات الجيش الإسرائيلي ومسيراته أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة استشهاد الطفل محمد مصطفى ياسين (4 أعوام) جرَّاء سوء التغذية في ظلّ الحصار واستمرار سياسة التجويع الإسرائيلية.

هجوم على 10 مشافٍ وعيادات بأسبوع

في سياق متصل هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 10 مستشفيات وعيادات في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وكشف تحقيق نشرته الصحيفة الخاصة السبت، أنّ "10 مستشفيات وعيادات طبية في غزة تعرضت لهجمات إسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى خروجها كليّاً أو جزئيّاً عن الخدمة، ما فاقم بشدةٍ الضغط على ما تبقى من النظام الصحي في غزة".

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي غزة "شكّل نقطة البداية لتوسيع العملية العسكرية في القطاع (التي تحولت إلى عملية عربات جدعون)، والتي تبعها إطلاق موجة من الهجمات المكثفة على مراكز طبية أخرى في أنحاء القطاع".

إدخال جميع ألوية المشاة والمدرعات

وقال إعلام عبري مساء السبت، إن جيش الاحتلال أدخل جميع ألويته النظامية من المشاة والمدرعات إلى قطاع غزة، في إطار تحشيد عسكري متواصل منذ أيام بعد قراره توسيع العمليات البرية في القطاع.

ونقلت هيئة البثّ العبرية الرسمية عن مصادر عسكرية لم تسمِّها، أن الجيش "استكمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إدخال جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له إلى القطاع"، لافتة إلى أن عددها 9 ألوية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة "تأتي في إطار توسيع المناورات البرية في القطاع"، دون أن تذكر معلومات عن إجمالي تعداد أفراد هذه الألوية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود بجانب مئات آلاف النازحين.