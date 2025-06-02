وذكرت المنظمة المختصة بشؤون القدس في بيان أنه وفقاً لبيانات جمعتها "سجل شهر مايو/أيار أعلى عدد من عمليات الهدم في عام 2025 حتى الآن، إذ بلغ إجمالي المباني المُهدمة 33 ​​مبنى، منها 16 وحدة سكنية و17 مبنى غير سكني".

وتابعت: "بهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الهدم في القدس الشرقية منذ بداية العام إلى 93 عملية، منها 53 وحدة سكنية و40 مبنى غير سكني".

وطبقاً لمعطيات المنظمة، جرى هدم 23 مبنى في يناير/كانون الثاني و15 في فبراير/شباط و14 في مارس/آذار و8 في أبريل/نيسان و33 في مايو/أيار.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصدر عدداً قليلاً من رخص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية سنوياً، مقابل طفرة في رخص البناء الممنوحة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل مكثف وممنهج على تهويد المدينة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وتسارع إسرائيل خطواتها لفرض سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة عبر سياسة الهدم والتهجير وتوسيع الاستيطان، الذي تُجمع قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعيته في الأراضي المحتلة.

ووفق حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان فإن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويستوطنها 736 ألف إسرائيلي.

47 معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال

في غضون ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل في سجونها 47 سيدة فلسطينية، بينهن طفلة.

وأوضح النادي أن "منظومة سجون الاحتلال تواصل التصعيد من استهداف الأسيرات من خلال ترسيخ جملة جرائم وسياسات السّلب والحرمان الممنهجة لحقوقهن، منذ بدء حرب الإبادة" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن "الانتهاكات اتخذت منحى غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، تمثلت في تصاعد الاعتداءات وعمليات التّنكيل الممنهجة وسياسة الإذلال، إلى جانب تعذيب وتجويع وجرائم طبية وتفتيش عارٍ واحتجاز في زنازين تفتقر للحد الأدنى من الشروط الصحية".

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال الإسرائيلي "صعّد مؤخراً من عمليات اعتقال النّساء، بعد انخفاض عددهن بعد صفقة التبادل الأخيرة".​​​​​​​ وقال النادي: "اليوم يقبع في السجون الإسرائيلية 47 أسيرة، بينهن طفلة، وأسيرتان حاملتان في الشهر الخامس، وطالبات ومعلمات وشقيقات لأسرى وشهداء".

وأوضح أن "أغلبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يسمى التحريض، إلى جانب اعتقال 8 أسيرات إدارياً تحت ذريعة وجود (ملف سري)".

وذكر البيان أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بدء حرب الإبادة نحو 545 سيدة فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد 972 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.



