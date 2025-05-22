وتعرّض الموظفان، وهما رجل وامرأة، حسب بيان صادر عن السفارة، لإطلاق نار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف.

وأفاد مسؤول بالشرطة الأمريكية بأنه جرى احتجاز المشتبه به في حادث إطلاق النار، موضحاً أنه "شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقاً".

ووفق السفارة الإسرائيلية في واشنطن فإن موظفي السفارة اللذين قُتلا خارج المتحف اليهودي في المدينة "أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية تيد دويتش، إن اللجنة كانت قد نظّمت فاعلية في المتحف مساء أمس الأربعاء، مضيفاً: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".

وبدورها أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".

وقال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، إنه على اتصال بالسلطات الأمريكية بشأن الهجوم.