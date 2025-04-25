الحرب على غزة
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النرويج تعلن رسمياً إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة الفلسطينية
أعلن نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفيلدت كرافيك، رسمياً إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين.
النرويج تعلن رسمياً إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة الفلسطينية
السفيرة الفلسطينية الجديدة لدى أوسلو ماري أنطوانيت سيدين تقدّم أوراق اعتمادها للملك هارالد / وسائل التواصل
25 أبريل 2025

وقال كرافيك في منشور على منصة إكس أمس الخميس: "نعلن اليوم رسمياً إقامة العلاقات الدبلوماسية بين النرويج ودولة فلسطين".

وتقدّم بالتهنئة لـ"السفيرة الفلسطينية الجديدة (لدى أوسلو) ماري أنطوانيت سيدين على تقديم أوراق اعتمادها لجلالة الملك هارالد".

وقدّمت السفيرة الفلسطينية بدورها أوراق اعتمادها خلال مراسم رسمية في العاصمة أوسلو.

وفي 26 مايو/أيار 2024 أعلنت النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وسلّم وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بروكسل، الوثائق اللازمة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

مصدر:TRT Arabi
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