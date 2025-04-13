وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي استضافته ولاية أنطاليا التركية جنوبي البلاد على مدار 3 أيام، استضافة منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة أكثر من 6 آلاف شخص من 155 بلداً، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة و64 وزيراً.

وقال فيدان إنّ المنتدى ناقش قضايا عالمية، أبرزها سوريا وغزة، كما ناقش أهم الأزمات العالمية لإيجاد حلول جذرية لها. وأضاف: "سياستنا في سوريا تعتمد على السلام والاستقرار الدائم، ووجهة نظر الجمهورية التركية واضحة تجاه القضية الفلسطينية وسوريا".

ودعا فيدان إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووقف استفزازاتها فيها، مشيراً إلى أن تركيا تدعم الاستقرار وضد أي صراع على الأراضي السورية.

وقال إنّ “بعض الدول يعارض الممارسات الإسرائيلية علناً وبعضها لا يعلن ذلك”، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى دعم الاستقرار في سوريا بالتوازي مع محاربة التنظيمات الإرهابية.

وتابع: “نحن في تركيا نقول دائماً إنّ الدبلوماسية هي الحل الوحيد، ويجب عدم اعتماد سياسات القطب الواحد”. وطالب الوزير التركي الولايات المتحدة بدعم واستقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الشأن التركي، قال فيدان إنّه “توجد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التأشيرة والأمن والضرائب وغيرها، ونسعى لاستقلالية شبه كاملة في مجال الصناعات الدفاعية”.

وفي ما يخص الحرب الروسية-الأوكرانية، قال فيدان إنّ بلاده تسعى لإيجاد حلول دبلوماسية للصراعات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن أنقرة تبذل قصارى جهودها الدبلوماسية لجمع الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات.

في سياق منفصل، قال وزير الخارجية التركي إنّ التحضيرات متواصلة لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، إما في الولايات المتحدة وإما في تركيا، كما أكد وجود نية لدى الرئيس أردوغان لزيارة سوريا، وأن العمل جارٍ بشأن تهيئة الظروف المناسبة وتحديد موعد.

وعلى هامش المنتدى، التقى وزير الخارجية التركي اليوم الأحد مع مع مجموعة من طلاب الجامعات، وعبر منشور في منصة إكس أوضح فيدان أن لقاءه جاء في إطار فاعلية ADF Youth ضمن أعمال المنتدى.

والجمعة، انطلقت فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025)، الذي يُعقد بين الجمعة والأحد، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية، وذلك في مركز مؤتمرات بمنطقة بيليك التابعة لولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

ويشكّل المنتدى نافذة استراتيجية أمام الدول العربية لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع محيطها الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى طرح قضايا محورية، على رأسها دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وكانت أعمال المنتدى قد انطلقت أمس الجمعة برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وباستضافة وزير الخارجية هاكان فيدان، ويُعقد في مركز نيست للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي البلاد. ويشارك في المنتدى هذا العام أكثر من 4 آلاف شخصية عالمية.