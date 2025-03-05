وقال يرماك إنه ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتس خلال اتصال هاتفي: "الخطوات التالية نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وأضاف عبر منصة إكس أنه تبادل مع والتس “وجهات النظر بشأن القضايا الأمنية وتنسيق المواقف"، وحددا موعداً لاجتماع مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في وقت قريب "لمواصلة هذا العمل المهم".

بدورها، رحبت روسيا، الأربعاء، باستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب بين البلدين.

وأشار ديمتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، في تصريحات أدلى بها للصحفيين بالعاصمة موسكو، إلى أن زيلينسكي بعث رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترمب أكد فيها استعداده "للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إحلال السلام في أسرع وقت".

ورحب بيسكوف باستعداد أوكرانيا للانخراط في مفاوضات، واصفاً ذلك الأمر بأنه "إيجابي".

ومساء الثلاثاء، قال ترمب إنه تلقى رسالة من زيلينسكي يؤكد فيها استعداد أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت "تحت القيادة القوية للرئيس ترمب لتحقيق سلام دائم"، وإنه مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة.

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على الرسالة، وقال إنه يعتقد أن الروس مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق سلام.

والجمعة، شهد لقاء ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض أجواء متوترة، إذ دخل الزعيمان في نقاش حادّ أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، أُلغي المؤتمر الصحفي المشترك وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون توقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، التي يطالب ترمب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.