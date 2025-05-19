سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يقول إن مباحثات روسيا وأوكرانيا ستبدأ فوراً.. وبوتين: استئناف مفاوضات إسطنبول "طريق صحيح"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سوف تبدأ بشكل "فوري"، في وقت أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استئناف مفاوضات إسطنبول لحل الأزمة الأوكرانية يدل على أن الأطراف "تسير بشكل عام في الطريق الصحيح".
ترمب يقول إن مباحثات روسيا وأوكرانيا ستبدأ فوراً.. وبوتين: استئناف مفاوضات إسطنبول "طريق صحيح"
الرئيس الأمريكي يعلن بعد اتصال مع نظيره الروسي استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف / Reuters
19 مايو 2025

وقال ترمب في منشور له على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشيال"  بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بوتين:" ستبدأ روسيا وأوكرانيا على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ، والأهم من ذلك ، إنهاء الحرب".

وأضاف: "سيجري التفاوض على شروط ذلك بين الطرفين، وفقاً لما يقتضيه الأمر فقط، لأنهما يعرفان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمها سواهما".

وقال الرئيس الأمريكي إنه أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا بنتيجة اتصاله ببوتين.

وأضاف أن الفاتيكان عرض استضافة المفاوضات وأنهى منشوره بقوله: "فلتبدأ العملية!".

من جهته، أكد بوتين لنظيره الأمريكي في الاتصال الذي استمر لمدة ساعتين، أن استئناف مفاوضات إسطنبول بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية، يدل على أن الأطراف "تسير بشكل عام في الطريق الصحيح".

وثمّن الرئيس الروسي في تصريحات أدلى بها في مدينة سوتشي الروسية المباحثات الهاتفية مع ترمب ووصفها بـ"البناءة وشديدة الوضوح والمفيدة للغاية".

كما عبر عن شكره لنظيره الأمريكي على دعمه لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، مبيناً أن ترمب عبّر خلال الاتصال الهاتفي عن موقفه الداعم لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى ضرورة التوصل لـ"اتفاقات مناسبة" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لفترة محددة، مبيناً أن روسيا تؤيد وقف القتال، "لكن هناك حاجة لاعتماد سبل أكثر فاعلية لتحقيق السلام".

وشدد على أن روسيا مستعدة للعمل على تفاهم مع أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، مبيناً أن البلدين بحاجة إلى "إيجاد تنازلات مناسبة".

وأفاد بأن "الأهم بالنسبة لروسيا هو إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة". وقال: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عدداً من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا جرى التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".

واختتم بوتين بالقول، إن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ومساعد الرئيس للسياسات الخارجية يوري أوشاكوف سيقدمان بعض التفاصيل لاحقاً حول فحوى الاتصال الهاتفي بين الزعيمين.

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us