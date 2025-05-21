جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، الأربعاء، بمناسبة ذكرى تهجير الشركس في 21 مايو/أيار 1864.

وقال الرئيس التركي: "في ذكرى النفي الظالم وغير القانوني واللاإنساني لإخواننا الشركس من وطنهم الأم القوقاز، أسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، وأشارك بكل إخلاص الألم الذي عانوه ولا يمكن وصفه".

وفي 21 مايو/أيار 1864، وبعد انتصارها على شعوب القوقاز في وادي "كبادا" قرب مدينة "سوتشي"، المطلة على البحر الأسود، اتبعت روسيا القيصرية سياسة التغيير الديموغرافي، فهجّرت 1.5 مليون شركسي من مدن "سوتشي" و"توابسي" و"سخومي" الساحلية، إلى مناطق سيطرة الدولة العثمانية.

وقضى خلال عمليات التهجير القسري، حسب أرقام غير رسمية، بين 400-500 ألف شركسي، بسبب الأوبئة والجوع.