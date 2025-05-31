وانطلقت المنصة الخميس، من أمام قصر دولمة بهتشة بإسطنبول في حفل وداع حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وكان في استقبال المنصة والي زونغولداق عثمان حجي بكتاش أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وتتسع المنصة لـ140 شخصاً، ويبلغ طولها 298.5 متر وعرضها 56 متراً وعمقها 29.5 متر، وستبدأ العمل في منتصف عام 2026 لمدة 20 عاماً في موقعها المحدد.

وبقدرة معالجة قصوى تبلغ 10.5 مليون متر مكعب، وقدرة نقل قصوى تبلغ 10 ملايين متر مكعب، ستضاعف المنصة إنتاج الغاز الطبيعي الحالي في البحر الأسود إلى 20 مليون متر مكعب يومياً.

وأُدخلت المنصة إلى الحوض الجاف في ولاية تشاناق قلعة في 26 سبتمبر/أيلول 2024، ضمن نطاق أعمال التجديد التي انتهت في 27 مايو/أيار الجاري، لتعبر مضيق البوسفور في 29 مايو/أيار، في الذكرى 572 لفتح إسطنبول.



