وقالت القناة "12" العبرية، اليوم الخميس، إنه سيجري، وفق الخطة، الإفراج عن 9 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع، وتلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار 60 يوماً تُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأضافت القناة: "وبموجب الخطة تُلزَم إسرائيل سحب جيشها إلى المواقع التي كان فيها قبيل انهيار وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي".

كما تلتزم إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتوزعها مؤسسات الأمم المتحدة، كما كان الحال سابقاً، إضافةً إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق (لإنهاء الحرب) حتى نهاية وقف إطلاق النار، ستستأنف إسرائيل الحرب أو تواصل المفاوضات لإطلاق مزيد من الأسرى"، دون أن توضح ما إذا كان هذا تحليلها أو بنداً بالخطة.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية ما قالت آنذاك إنها تفاصيل مقترح (سابق) لويتكوف، مع اختلاف في بنود؛ بينها عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرَج عنهم.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس، في بيان، التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، بانتظار الرد النهائي من الوسطاء.

وأوضحت أن الإطار "يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور إعلان الاتفاق".

ويتضمن أيضاً "إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء، وتنتظر الحركة الردّ النهائي على هذا الإطار"، وفق البيان.

كما صرح ويتكوف، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيراجع وثيقة التفاهمات الجديدة بشأن غزة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار و"حل سلمي طويل الأمد".

في اليوم نفسه، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات غير المباشرة مع حماس، يتحدثون عن "تطور إيجابي" بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة.

وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعةً واحدةً"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابةً للجناح اليميني الأكثر تطرفاً في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 177 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.