واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات وإطلاق نار، خياما تؤوي نازحين وصيادين ومنازل وتجمعا لفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفلة، بعد استهداف طائرة مسيرة لمحل أدوات منزلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما خلف القصف 27 مصابا، بينهم 4 أطفال و5 سيدات.

وسبق ذلك، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف استهدف تجمعا لمواطنين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين قرب منطقة "السوارحة".

وفي جنوب القطاع، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلة وأصاب آخرين في قصف مدفعي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس، فيما أصيب صيادان بنيران زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس.

وفي شمال القطاع، قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين إثر استهدافهم من طائرة مسيرة في حي الرمال بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني رابع في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرق المدينة.

وسبق ذلك، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق آخر، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل في مناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، وحيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

100 ألف طن متفجرات

في السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الخميس، إن إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات منذ بدء الإبادة الجماعية قبل 19 شهرا، ما أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 62 ألف فلسطيني وارتكاب أكثر من 12 ألف مجزرة.

وأوضح المكتب في بيان نشره الخميس أن "إسرائيل ألقت أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد وفقدان أكثر من 62 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 10 آلاف ما زالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مجهول".

وأكد أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 12 ألف مجزرة، من بينها 11 ألف و926 ضد العائلات الفلسطينية، حيث أباد بالكامل 2200 عائلة، ما أدى إلى مسح 6350 شخصاً من السجل المدني".

وفي سياق الجرائم التي طالت المقابر، قال المكتب إن "الاحتلال سرق 2300 جثمان من مقابر قطاع غزة، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، تم انتشال 529 شهيدًا منها حتى الآن".

وفي جانب الكارثة الصحية بغزة، قال إن أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة بأمراض معدية سُجلت بفعل النزوح القسري وانهيار البنية الصحية، من بينها 71 ألفًا و338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي.

كما تضمن البيان معطيات تتعلق بالبنية الدينية والإغاثية المدمرة، مبينا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 828 مسجدا كليا و167 جزئيا، واستهدف 3 كنائس، إضافة إلى 19 مقبرة من أصل 60 تعرضت للتدمير الكامل والجزئي.

وفي إطار سياسة التجويع، ذكر أن إسرائيل استهدفت 66 منشأة إغاثية، بينها 29 تكية للطعام و37 مركزًا لتوزيع المساعدات، فيما تمنع دخول 37 ألفًا و400 شاحنة مساعدات ووقود منذ إغلاق المعابر كليًا قبل أكثر من شهرين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.