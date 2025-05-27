الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الإسرائيلي: نجاح دعوات حظر الأسلحة علينا سيعني تدميرنا
حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء اليوم الثلاثاء، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبراً أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون "تدمير إسرائيل".
وزير الخارجية الإسرائيلي: نجاح دعوات حظر الأسلحة علينا سيعني تدميرنا
وزير خارجية إسرائيل يعتبر أن نجاح دعوات حظر الأسلحة عنا سيعني تدمير بلاده / إعلام عبري
27 مايو 2025

جاء ذلك في كلمته مساء الثلاثاء، خلال "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية" في القدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، وفق موقع واللا العبري.

وقال ساعر: "إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية".

وتشير "المحرقة"، (الهولوكوست)، إلى وصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها بغرض اضطهاد وتصفية اليهود وأقليات أخرى في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلاً في مشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وبمبادرة تركية، طالبت 52 دولة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2024، باتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

ورغم هذه الدعوات، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم، استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي نقلت إجمالاً أكثر من 90 ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة تشمل “ذخيرة ومركبات مدرعة، ومعدات حماية شخصية، ومعدات طبية، وغيرها".

وفي 2 سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرةً إلى أنه سيجري تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً بهذا الخصوص، وسط انتقاد منظمات حقوقية دولية وَصفت حينها القرار بأنه "غير كافٍ"، و"جرى اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبةً بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وبدعمٍ أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us