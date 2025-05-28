وفي وقت سابق الأربعاء ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "4 غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت مدرج مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية".

وعقب العدوان زار رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى جماعة الحوثي مهدي المشاط المطار، وأدلى بتصريحات لوكالة "سبأ"، النسخة التابعة للحوثيين، قال فيها إن "العدوان الإجرامي الذي نفذه العدو اليوم في مطار صنعاء لن يثنينا مهما كان، بل سيدفعنا إلى مزيد ومزيد".

وأضاف: "نقول للعدو الصهيوني: لن نتراجع ولن نستسلم ولن تُكسر إرادتنا أو نتراجع عن قرارنا المتمثل في إسناد أهلنا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

ووجّه المشاط حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "لن تستطيع أن تحمي (...) الصهاينة من صواريخنا".

وحذر شركات الطيران التي لا تزال تسيّر رحلات إلى مطار بن غورين وسط إسرائيل من أنها "معرضة للخطر في أي لحظة". وتابع: "على (...) الصهاينة أن يدركوا أن الصواريخ اليمنية قادرة على الوصول إلى هدفها، ولن تكون الملاجئ ملاذاً آمنا لهم".

واعتبر أن قصف "العدو" مطار صنعاء "يثبت ألمه من ضربات القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين)، وعلى الصهاينة انتظار صيف ساخن".

والثلاثاء أعلنت الجماعة أنها استهدفت إسرائيل بـ22 عملية عسكرية منذ بداية مايو/أيار، معتبرة أنه الشهر "الأكثر إيلاماً" لتل أبيب، وفق ما ورد في فيديو غرافيك أعدّته قناة "المسيرة".

وفي 4 مايو/أيار سقط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون في مطار بن غوريون، ما دفع شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

ويشير الإعلام العبري إلى تزايد الانتقادات الداخلية بشأن قلة فاعلية تلك الهجمات، إذ لم تؤدِّ إلى ردع جماعة الحوثي أو وقف هجماتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرب إبادة بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.