وقال فيلدرز، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس" بعد اجتماع قصير في البرلمان مع قادة الأحزاب الأربعة التي تشكل الائتلاف الحاكم: "لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء.. لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي.. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف".

وكان النائب اليميني المتطرف قد هدد أمس الاثنين، بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف إذا لم تتم الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء، قائلاً: "إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية، فسيغادر حزب الحرية".

وبانسحاب فيلدرز، لم تعد حكومة شوف تتمتع بالأغلبية، مما قد يُؤدي إلى انتخابات جديدة.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قدم فيلدرز خطة للحد من اللجوء والهجرة، شملت إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، وترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، مبرّراً بأن معظم سوريا أصبحت الآن آمنة.