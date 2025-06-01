سوريا الجديدة
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الرئيس السوري يزور الكويت في سابع محطة عربية منذ توليه منصبه
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الكويت في زيارة رسمية تُعَدّ المحطة العربية السابعة له منذ تسلمه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.
الرئيس السوري يزور الكويت في سابع محطة عربية منذ توليه منصبه
وصول الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى الكويت / سانا
منذ 21 ساعات

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن الشرع والوفد الرسمي المرافق له وصلوا صباح الأحد، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، فيما يُجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من كبار المسؤولين، وفق كونا.

من جهتها، أوضحت وكالة سانا السورية الرسمية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، مع بحث سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية لخدمة مصالح الشعبين وتعزيز العمل العربي المشترك.

وتُعَدّ الكويت الوجهة العربية السابعة للرئيس الشرع، والتاسعة دولياً، فقد زار خلال الفترة الماضية السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة النظام السوري.

مصدر:TRT Arabi
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