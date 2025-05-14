وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير فيدان التقى نظيره الأوكراني، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ولاية أنطاليا، جنوب تركيا.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك الوساطة واستضافة المفاوضات، لتحقيق السلام في أوكرانيا، وفق مصادر الخارجية التركية.

وبحث الوزيران الاستعدادات للزيارة المقررة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتركيا، غداً الخميس.

وتستضيف الولاية، الأربعاء والخميس، اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 32 دولة.

وخلال مؤتمر صحفي، السبت، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، الخميس، في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقال الكرملين، في بيان، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.