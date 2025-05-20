سوريا الجديدة
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الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعلنون رفع العقوبات على سوريا / Reuters
منذ 17 ساعات

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً، في وقت لاحق اليوم.

وأوضحت أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.

وقبل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي، أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، كايا كالاس، عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقراراً".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وجاء القرار الأخير، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصدر:TRT Arabi
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