واشنطن تقول إن مقترحها الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة سيجلب السلام إلى المنطقة.

وحماس تعلن أنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويسهم في إغاثتهم، ويحقق وقف إطلاق نار دائما".

سوريا توقع اتفاقية طاقة بسبعة مليارات دولار مع تحالف شركات دولية.

وتتيح هذه الخطوة توليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعرب عن أمل واشنطن في إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع المقبل، مؤكدة أن ترمب يشجع هذا الاجتماع.