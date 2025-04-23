وبحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وقعت 46 هزة أرضية أخرى خلال ثلاث ساعات قبيل الزلزال الأكبر وبعده.

وأفادت “آفاد” بأن 8 هزات أرضية ضربت ولاية إسطنبول خلال ساعة واحدة الأربعاء، بحسب الموقع، ووفق المعلومات وقعت هزة بقوة 3.9 درجة الساعة 12:19 بتوقيت إسطنبول (+3 تغ)، تبعتها 7 هزات ارتدادية.

وبلغت قوة أصغر هزة 3.4 درجة، بينما وصلت قوة أكبر هزة إلى 6.2 درجة.

ووقعت الهزات على الترتيب التالي: الساعة 12:19 هزة بقوة 3.9 درجة، والساعة 12:49 هزة بقوة 6.2، والساعة 12:51 هزة تراوحت قوتها بين 5.9 و 4.4، والساعة 13:01 هزة بقوة 4.8 درجة، وفي الساعة 13:02 تراوحت بين 4.5 إلى 4.9 درجة، وفي الساعة 13:07 هزة بقوة 3.4 درجة.

وفي الساعة 15:12 بالتوقيت المحلي، وقعت هزة أرضية جديدة في إسطنبول بقوة 4.9 درجة، وقالت “آفاد” إن مركز الهزة يقع في بحر مرمرة قبالة سواحل منطقة بويوك تشكمجة.

وأشارت إلى أن الهزة التي شعرت بها الولايات المجاورة، وقعت على عمق 7.02 كيلومتر في باطن الأرض.

بدوره، صرّح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أنه لم تُسجّل بلاغات بخصوص انهيار منازل أو مبانٍ جراء الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول الأربعاء.

وقال الوزير في مداخلة مع قناة "TRT Haber" الرسمية إن مركز الزلزال كان على عمق بين 6.9 و7 كيلومترات، وأن السكان في إسطنبول والمناطق المحيطة شعروا به.

وذكر يرلي قايا أن جميع المؤسسات المعنية على تواصل مستمر، وأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" تتابع الوضع وآثار الزلزال من كثب.

وأوضح أن أغلب البلاغات التي وردت حتى الآن تتعلق بتشققات في المباني، وأنه لا توجد حتى الآن حالات تستوجب تدخل فرق البحث والإنقاذ.

كما أشار إلى وجود إصابات طفيفة كالسقوط في أثناء محاولة الهروب، مشدداً على أهمية التزام المواطنين الهدوء واتخاذ الحيطة من الهزات الارتدادية.

وأضاف الوزير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع التطورات المتعلقة بالزلزال من كثب.