سياسة
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"معدات المستقبل".. بريطانيا تستثمر نحو 7 مليارات دولار في الطائرات المسيرة وأسلحة الليزر
أعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليار دولار) في الطائرات العسكرية المسيرة وأسلحة الليزر، في إطار سعيها لتزويد الجنود في الخطوط الأمامية بـ"معدات المستقبل".
"معدات المستقبل".. بريطانيا تستثمر نحو 7 مليارات دولار في الطائرات المسيرة وأسلحة الليزر
بريطانيا تراهن على الليزر والطائرات المسيرة لحماية قواتها في الحروب المستقبلية / Reuters
منذ 4 ساعات

ويشمل التمويل، الذي أعلنه وزير الدفاع جون هيلي، تخصيص 4 مليارات جنيه إسترليني للطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية، بالإضافة إلى مليار جنيه إسترليني إضافي لتطوير أنظمة الليزر لحماية السفن والجنود البريطانيين، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاء الإعلان بعد نشر "مراجعة الدفاع الاستراتيجية" يوم الاثنين، التي أوصت بالتركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة "أولوية فورية".

وقال هيلي إن هذا الاستثمار يمثل "أهم تقدم في تكنولوجيا الدفاع البريطانية منذ عقود"، وسيضمن "امتلاك قواتنا المسلحة القدرات المتطورة اللازمة لمواجهة تحديات عالم سريع التغير".

وأضاف: "ننفذ رؤية المراجعة الدفاعية الاستراتيجية لوضع المملكة المتحدة في طليعة الابتكار داخل الناتو، من خلال دعم الصناعة البريطانية وتسريع إدخال معدات المستقبل لتكون بأيدي الجنود في الخطوط الأمامية".

وسيجري تخصيص جزء من هذا الاستثمار لإنشاء "مركز للطائرات المسيرة" يهدف إلى تسريع نشر هذه التكنولوجيا في جميع أفرع القوات المسلحة البريطانية.

يأتي التركيز على الطائرات المسيرة بعد أن أثبتت هذه التقنية فاعليتها القاتلة المتزايدة في ساحة المعركة الأوكرانية، إذ باتت تتسبب في سقوط قتلى أكثر من المدفعية التقليدية.

مصدر:TRT Arabi
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