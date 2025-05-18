الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار 60 يوماً مقابل إفراج جزئي عن الأسرى.. وحماس تتمسك بـ"صفقة شاملة"
زعمت هيئة البثّ العبرية الرسمية مساء الأحد، أن إسرائيل قدمت مقترحاً جديداً خلال مفاوضات الدوحة الجارية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مقابل إفراج حركة حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجَزين في القطاع.
مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار 60 يوماً مقابل إفراج جزئي عن الأسرى.. وحماس تتمسك بـ"صفقة شاملة"
إعلام عبري: إسرائيل تقترح هدنة بغزة 60 يوماً مقابل نصف الأسرى الأحياء / AA
18 مايو 2025

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات أن المقترح يشمل أيضاً مناقشة مستقبل الحرب خلال فترة التهدئة، مع طرح مطلبين مرفوضين فلسطينياً: نزع سلاح الفصائل وترحيل قياداتها.

وأوضحت القناة "12" أن المقترح يتضمّن كذلك إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم أصحاب أحكام مؤبدة و1000 أسير آخر من ذوي الأحكام العادية.

وتقدّر تل أبيب وجود 58 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفيما تؤكّد حماس أنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب وتضمن الإفراج المتبادل عن الأسرى، تتّهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعطيل أي تَقدُّم خدمةً لمصالحه السياسية.

وذكرت هيئة البثّ أن "الكابينت" يبحث خطة لإدخال مساعدات إنسانية عبر شركة أمريكية خاصة اعتباراً من 24 مايو/أيار، وسط إقرار بأن الهدف من الخطة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة هو تفريغ شمال غزة من سكانه بتحويل رفح إلى مركز توزيع.

ومنذ 2 مارس/آذار تمنع إسرائيل مرور المساعدات إلى القطاع، متسببةً في كارثة إنسانية وسط مجاعة غير مسبوقة، فيما تتواصل حرب الإبادة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفةً أكثر من 174 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:AA
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us