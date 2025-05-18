ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات أن المقترح يشمل أيضاً مناقشة مستقبل الحرب خلال فترة التهدئة، مع طرح مطلبين مرفوضين فلسطينياً: نزع سلاح الفصائل وترحيل قياداتها.

وأوضحت القناة "12" أن المقترح يتضمّن كذلك إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم أصحاب أحكام مؤبدة و1000 أسير آخر من ذوي الأحكام العادية.

وتقدّر تل أبيب وجود 58 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفيما تؤكّد حماس أنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب وتضمن الإفراج المتبادل عن الأسرى، تتّهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعطيل أي تَقدُّم خدمةً لمصالحه السياسية.

وذكرت هيئة البثّ أن "الكابينت" يبحث خطة لإدخال مساعدات إنسانية عبر شركة أمريكية خاصة اعتباراً من 24 مايو/أيار، وسط إقرار بأن الهدف من الخطة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة هو تفريغ شمال غزة من سكانه بتحويل رفح إلى مركز توزيع.

ومنذ 2 مارس/آذار تمنع إسرائيل مرور المساعدات إلى القطاع، متسببةً في كارثة إنسانية وسط مجاعة غير مسبوقة، فيما تتواصل حرب الإبادة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفةً أكثر من 174 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.