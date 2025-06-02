وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بـ"سقوط شهيد في الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة على طريق عيتا الشعب-دبل في قضاء بنت جبيل" في محافظة النبطية.

فيما ادّعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة إكس، أن "الجيش هاجم في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان وقضى على أحد عناصر المدفعية في حزب الله".

ويُعَدّ هذا ثاني قتيل في لبنان الأحد، إذ استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجَّه دراجة نارية على طريق بلدة أرنون الشقيف بالنبطية، ما أسفر عن مقتل لبناني، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وادّعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس، أن المستهدَف ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في منطقة أرنون جنوبي لبنان.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تَحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلّفَت ما لا يقلّ عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وفي تَحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذَ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتحتلّ إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.