وقال شهود عيان إن جرافات وآليات هدم إسرائيلية ضخمة بدأت منذ صباح اليوم الخميس، هدم منازل فلسطينية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

​​​​​​​وأمس الأربعاء، قال رئيس لجنة خدمات المخيم التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاد الشاويش، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر بهدم 17 منزلا في المخيم (شرق مدينة طولكرم) لشق طريق في حارة المنشية".

وأوضح أن المنازل المعنية "تضم عددا من الطبقات والشقق السكينة، ما يعني ترك عشرات العائلات دون منازل"، مشيرا إلى أن هذه "العملية هي الثانية خلال أسبوع، حيث هدمت جرافات إسرائيلية قبل أيام 11 منزلا".

وأكد الشاويش أن "عمليات الهدم عقاب جماعي، وتهدف إلى تغيير بيئة المخيم الجغرافية بحجج أمنية واهية".

حملة اعتقالات

يأتي ذلك تزامنا، مع حملة مداهمات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال بمختلف مناطق الضفة، واعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم الخميس، 4 شبان فلسطينيين من بلدة علار بطولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما أفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 3 فلسطينيين، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، مشددة من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي.

أما في بيت لحم، ذكرت مصادر أمنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فجار جنوبي المدينة، وداهم عددا من المنازل، واحتجز قرابة 30 فلسطينيا، وأخضعهم لتحقيق قاس، واعتقل 9 منهم.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا عدة أحياء في مدينة قلقيلية، واعتقلت 4 فلسطينيين بينهم أسيرين محررين.

كما اقتحمت القوات بلدة عزون شرق قلقيلية وداهمت عدة منازل فيها، واعتقلت 6 فلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مواطنا من مدينة نابلس.

وفي نابلس، أفادت مصادر أمنية ومحلية لـــ"وفا" بأن جيش الاحتلال اقتحم أحياء عدة من المدينة، واعتقل فلسطينيا بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل شمال القرية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأمس الأربعاء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان "إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في القدم في منطقة الريحية، وتم نقله للمستشفى".

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية الريحية، وداهم عدة منازل في حارتي النجار والحلاق، مطلقا قنابل الصوت والرصاص الحي وسط القرية.

وفي حادثة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، وصول طفلة في حالة وصفتها بـ"الحرجة" إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بعد إصابتها برصاص الاحتلال في الرأس أثناء اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

كما أفادت "وفا" بإصابة شابة فلسطينية (20 عاما) برصاص حي في الرأس خلال الاقتحام ذاته، حيث تم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

نزوح قسري بجنين

وفي مخيم جنين، ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال أخطر، أمس الأربعاء، نحو 8 عائلات تسكن في حي الجابريات بمحيط المخيم بإخلاء منازلها، وحدد لهم مساء اليوم الخميس لتنفيذ ذلك، مع عدم العودة إليها.

فيما نقلت "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن "طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي طالبت عائلات في حي الجابريات بإخلاء منازلها تمهيدًا لتحويلها لثكنات عسكرية".

وبينت الوكالة أن الجيش "يتخذ من بعض منازل المواطنين والعمارات المطلة على المخيم منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها قبل 44 يومًا، نقاطًا عسكرية، ويمنع الأهالي من العودة لها".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا في مخيمات شمالي الضفة، حيث بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 44 يوما، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 38، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم لليوم 25.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500.