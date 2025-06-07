قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس الجمعة، بلدة اليامون غرب جنين، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، وداهمت عدة منازل، وسط تحليق للطائرات المسيّرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً ونجليه، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

بدورها، قالت اللجنة الاعلامية لمخيم جنين في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 أشقاء، بعد أن أصابت بعضهم. وأفادت اللجنة الإعلامية بأن قوات الاحتلال منعت أيضاً عشرات العائلات من زيارة قبور ذويها، بالتزامن مع أول أيام العيد، مشيرة إلى أن هذا المنع انتهاك إضافي لحرمة المناسبات الدينية وحقوق الفلسطينيين.

وواصلت قوات الاحتلال حصار منزل يعود لأحد الفلسطينيين في وادي برقين في جنين منذ ساعات الصباح الباكر لليوم السبت.

وفي رام الله، قالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع شمال شرق المدينة، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني (24 عاماً). وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، مشيرةً إلى أن طواقمها تعاملت مع الإصابة ونقلته إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت وكوبر وأبو شخيدم شمال رام الله.

واستأنف جيش الاحتلال عمليات الهدم في مخيم طولكرم شمالي الضفة. واقتحمت جرافات عسكرية إسرائيلية المخيم عيد الأضحى، وشرعت في هدم عشرات المباني السكنية والتجارية.

تواصل اعتداءات المستوطنين

تزامناً مع ذلك، تتواصل اعتداءات وهجمات المستوطنين، بوتيرة متصاعدة في قرى الضفة تحت حراسة أمنية إسرائيلية، إذ أفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن عشرات المستوطنين، بعضهم يحمل السلاح، اقتحموا منطقة "عين جريوت" شمال غرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وتجولوا في أطراف البلدة.

وقطع مستوطنون، نحو 100 شتلة زيتون في سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا سهل "مرج سيع"، وقطعوا أكثر من 70 شتلة زيتون تعود للمواطن وديع خالد علقم من بلدة ترمسعيا، و30 شتلة أخرى للمواطن ياسر جودت من قرية أبو فلاح.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات المستوطنين تعتدي على رعاة الأغنام في تل ماعين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين نصبوا خياماً على قمة جبل عيبال المطل على مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي 356 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، إذ تسببت هذه الاعتداءات في اقتلاع 1068 شجرة، منها 695 من أشجار الزيتون، في محافظات الخليل ورام الله وسلفيت وطولكرم ونابلس.

سموتريتش يهدد بالتصعيد

وقد هدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالتصعيد في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما أصرّت دول أوروبية على اعترافها بدولة فلسطين. يأتي ذلك فيما تتواصل الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية بمختلف مدن وقرى الضفة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح سموتريتش خلال لقائه صحفيين في إطار زيارته لمستوطنات الضفة أمس الجمعة، أن الخطة تشمل فرض السيادة على المناطق "ج"، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن سموتريتش جال في المناطق التي يخطط لإقامة "مستوطنات إستراتيجية" جديدة فيها، قرب الشارع رقم 434، الواصل بين مستوطنات الضفة وتل أبيب.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.