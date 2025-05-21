

وقال ترمب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "وعد الشعب الأميركي ببناء درع صاروخية متطورة جداً خلال حملته الانتخابية، واليوم جرى اختيار هيكلية المنظومة رسمياً".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه خلال 3 سنوات، موضحاً أن "كل شيء" في "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، وأن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع.

وتهدف هذه المنظومة المتطورة إلى حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، وهي مستوحاة من نظام القبة الحديدية التي طوَّرتها إسرائيل بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني.