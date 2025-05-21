سياسة
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على غرار "القبة الحديدية" في إسرائيل.. ترمب يعلن بناء نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء، خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية"، مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية.
على غرار "القبة الحديدية" في إسرائيل.. ترمب يعلن بناء نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
منذ 8 ساعات


وقال ترمب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "وعد الشعب الأميركي ببناء درع صاروخية متطورة جداً خلال حملته الانتخابية، واليوم جرى اختيار هيكلية المنظومة رسمياً".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه خلال 3 سنوات، موضحاً أن "كل شيء" في "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، وأن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع.

وتهدف هذه المنظومة المتطورة إلى حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، وهي مستوحاة من نظام القبة الحديدية التي طوَّرتها إسرائيل بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني.

مصدر:TRT Arabi
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