سياسة
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في تعديل جديد.. أمريكا تخفض الرسوم الجمركية على الشحنات الصينية من 120% إلى 54%
أعلن البيت الأبيض في أمر تنفيذي صدر يوم الاثنين، عن تخفيض الحد الأدنى للرسوم الجمركية المفروضة على الشحنات الصينية منخفضة القيمة من 120% إلى 54%، مع تحديد حد أدنى للرسم الجمركي بقيمة 100 دولار، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 14 مايو/أيار 2025.
في تعديل جديد.. أمريكا تخفض الرسوم الجمركية على الشحنات الصينية من 120% إلى 54%
العلمين الأمريكي والصيني / Reuters
13 مايو 2025

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطوات تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد إعلان مشترك من البلدين عن التوصل إلى هدنة تجارية واتفاق على إلغاء معظم الرسوم الجمركية المتبادلة منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويشمل القرار الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار، التي كانت تُعفى في السابق من الرسوم الجمركية وتدخل الأراضي الأمريكية دون فحص يُذكر، خصوصاً تلك الواردة عبر الخدمات البريدية من شركات صينية مثل "شي إن" و"تيمو".

وكان الرئيس دونالد ترمب قد ألغى هذا الإعفاء في فبراير/شباط الماضي، وفرض رسوماً بنسبة 120% أو رسماً ثابتاً بقيمة 200 دولار، بدعوى استغلال هذا الإعفاء من شركات التجارة الإلكترونية ومهربي المخدرات، وكان من المقرر دخول تلك الرسوم حيز التنفيذ في يونيو المقبل.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة أعداد الشحنات المستفيدة من هذا الإعفاء، إذ دخل نحو 90% من الطرود عبر هذه النافذة، 60% منها من الصين، وتحديداً من شركات البيع المباشر للمستهلك.

وأشار البيت الأبيض إلى أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 14 مايو/أيار، كما جرى تعليق العمل بمعدل الرسم الثابت البالغ 200 دولار وتعديله إلى 100 دولار.

ويواجه برنامج إعفاء السلع منخفضة القيمة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1938، انتقادات متزايدة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين يرون فيه ثغرة تسهل دخول السلع الصينية الرخيصة إلى السوق الأمريكية، وتؤثر سلباً في الصناعات المحلية، فضلاً عن استخدامه في تهريب المواد المحظورة مثل الفنتانيل ومكوناته الكيميائية.

مصدر:TRT ARABI
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