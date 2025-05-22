وقال أردوغان في تصريحات له، اليوم الخميس، على متن الطائرة خلال عودته من زيارة إلى المجر، إن إسرائيل بدأت تُحاصَر تدريجياً بعزلة على المستوى العالمي.

وأوضح أن أوروبا بدأت تشهد "صحوة" ضد إسرائيل حتى وإن جاء ذلك "متأخراً"، مشدداً على أن قضية قطاع غزة "ليست أزمة إنسانية فحسب بل اختبار أيضاً لمصداقية النظام الدولي".

وأردف الرئيس التركي أن "المنظمات الغربية فشلت للأسف في اجتياز اختبار غزة"، وأضاف: "التاريخ سوف يحاكم الذين فشلوا في اختبار غزة ونحن في تركيا وقفنا إلى جانب الإنسانية وكرامة الإنسان وسنستمر في ذلك".

سوريا

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكّد أردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا "يُظهِر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البناءة عن نتائج".

وشدد على أن تركيا تتابع مسألة تنظيم YPG الإرهابي في شمال سوريا من كثب، مؤكداً أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية.

وأشار إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبراً أن الأيام المقبلة "حاسمة للغاية" بهذا الصدد.

كما لفت إلى أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بالشكل نفسه، مبيناً أن هناك "علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق" بين الجانبين.

زيارة المجر

وعن زيارته إلى المجر، قال الرئيس أردوغان إن البلدين يتمتعان بعلاقة صداقة قوية وتعاون وثيق، مؤكّداً على أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يُعد شريكاً مهمّاً.

وأضاف أن "المجر عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول التركية مراقب، ما يعزّز التعاون"، مشيراً إلى أنها "تُعَدّ من أكبر داعمي تركيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أردوغان "بيننا خطوات جادة لتوسيع التعاون في مجالات مثل الدفاع والطاقة والزراعة والشركات الصغيرة".