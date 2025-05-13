سوريا الجديدة
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الرئيس السوري يصل إلى الرياض قبل لقاء مرتقب مع ترمب
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيداً للقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب.
الرئيس السوري يصل إلى الرياض قبل لقاء مرتقب مع ترمب
الرئيس السوري أحمد الشرع / AA
13 مايو 2025

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بعد أن أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق الثلاثاء، أن ترمب سيعقد اجتماعاً قصيراً مع الشرع في السعودية غداً الأربعاء.

وقال مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول، إن "الرئيس ترمب وافق على استقبال الرئيس السوري غداً في السعودية"، دون أي تفاصيل أخرى حول شكل الاجتماع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب من الرياض، إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، مضيفاً أن العقوبات كانت "وحشية ومعيقة وحان الوقت لسوريا لتنهض".

ووصل الرئيس ترمب إلى السعودية صباح الثلاثاء، في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات.

مصدر:TRT Arabi
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