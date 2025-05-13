جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بعد أن أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق الثلاثاء، أن ترمب سيعقد اجتماعاً قصيراً مع الشرع في السعودية غداً الأربعاء.

وقال مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول، إن "الرئيس ترمب وافق على استقبال الرئيس السوري غداً في السعودية"، دون أي تفاصيل أخرى حول شكل الاجتماع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب من الرياض، إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، مضيفاً أن العقوبات كانت "وحشية ومعيقة وحان الوقت لسوريا لتنهض".

ووصل الرئيس ترمب إلى السعودية صباح الثلاثاء، في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات.