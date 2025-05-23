جاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن تبادل الأسرى جرى بناءً على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال المفاوضات التي استضافتها تركيا في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أنه "في إطار تبادل الأسرى، استُعيد 270 عسكرياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، بالإضافة إلى 120 مدنياً، بمن فيهم أولئك الذين أسرتهم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك"، في المقابل، سلَّمت موسكو 270 عسكرياً أوكرانياً و120 مدنياً لكييف، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن الجنود والمدنيين الروس المحرَّرين موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يجري توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم، وسيجري نقلهم جميعاً إلى روسيا لتلقي العلاج في المراكز الصحية، وأضاف أن "عملية تبادل الأسرى واسعة النطاق، التي بدأت بمبادرة من الجانب الروسي، ستستمر في الأيام المقبلة".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يستمر تبادل الأسرى مع الجانب الروسي يومي السبت والأحد، وشكر جميع من أسهم في عملية تبادل الأسرى، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل لإعادة جميع الأسرى الأوكرانيين إلى ديارهم.

وفي 15و16 مايو/ أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.

وخلال المفاوضات، أجرى الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، وبحضور رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، محادثات مكثفة مع الوفدين الروسي والأوكراني، إلى جانب محادثات مع مسؤولين أمريكيين.

ولعب الجانب التركي دوراً محورياً في إتمام الاتفاق من خلال توفير بيئة تفاوضية فعّالة ساعدت الجانبين على تحقيق تقدم ملموس.​​​​​​​

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.