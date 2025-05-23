وزارت عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معرضاً تفاعلياً في إسطنبول يسلِّط الضوء على القيم الأسرية بعنوان "كل الأسر السعيدة يشبه بعضها بعضاً".

ونشرت السيدة أمينة أردوغان عبر حسابها في منصة إكس صوراً لزيارتها المعرض الذي أُقيم في إطار الحفل الختامي للمنتدى الدولي للأسرة في إسطنبول، الجمعة.

وتفقدت عقيلة الرئيس التركي المعرض رفقة وزيرات من دول أخرى معنيّات بشؤون الأسرة، على هامش مشاركتهن في المنتدى الدولي للأسرة.

وأكدت السيدة الأولى في منشورها أن المعرض يقدم رسالة مؤثرة عن أهمية الروابط الأسرية القائمة على المحبة والالتزام والاحترام المتبادل، ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وشددت على أن "المنتدى الدولي للأسرة يذكِّرنا من جديد بالقوة العالمية للأسرة ودورها الموحِّد للمجتمعات".

وأشارت أردوغان إلى أنها شاركت في زيارة للمعرض التفاعلي الذي حمل عنوان "كل العائلات السعيدة تتشابه"، إلى جانب وزراء شؤون الأسرة من عدد من الدول الذين زاروا تركيا للمشاركة في المنتدى.

وأضافت: "يوضح المعرض أهمية البناء الأسري القائم على الحب والارتباط والاحترام المتبادل، بأسلوب مؤثر يُبرز دوره في تحقيق السلم والاستقرار المجتمعي"، معربةً عن أملها أن تثمر نتائج المنتدى عن تأثير إيجابي على المستوى العالمي.

وختمت بالقول: "أؤمن بأن الروابط التي أُقيمت هنا والأفكار التي جرى تبادلها، ستُسهم في ترسيخ مؤسسة الأسرة على أسس أقوى في بلداننا".

والخميس، انطلقت في مدينة إسطنبول فعاليات المنتدى الدولي للأسرة، بحضور وزراء ومسؤولين عن الأسرة من 26 دولة حول العالم، وأُقيم المنتدى الدولي للأسرة، على مدار يومين، تحت شعار "حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة".

وينظَّم المنتدى الدولي للأسرة، تحت شعار "حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة"، بمشاركة 26 دولة، ضمن نطاق عام الأسرة 2025، الذي أعلنه سابقاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.