سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش السوداني يستعيد مناطق جديدة وسط رفض أمريكي لأي حكومة موازية
أعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء، استعادته السيطرة على عدة مناطق في جنوبي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، فيما انتقدت واشنطن محاولات تشكيل حكومة موازية، عقب توقيع ما يُعرفف بقوى "تحالف السودان التأسيسي" اتفاقاً مع قوات الدعم السريع في نيروبي.
الجيش السوداني يستعيد مناطق جديدة وسط رفض أمريكي لأي حكومة موازية
جنود من الجيش السوداني يحتفلون بعد دخولهم ود مدني في السودان، 12 يناير 2025. / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
6 مارس 2025

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان، إن القوات المسلحة نجحت في تدمير قوات الدعم السريع في هذه المناطق من خلال "نشاط متزامن ومنسق". وأوضح أنه جرت استعادة مدينتي "الدالي والمزموم" بولاية سنار، ومناطق "رورو والقربين وقلي" في ولاية النيل الأزرق، ومناطق "التبون والجفرات والمليسا وأبوعريف" في ولاية النيل الأبيض.

وباستعادة مدينتي "الدالي والمزموم"، أصبحت ولاية سنار، الواقعة على الحدود مع جنوب السودان، تحت السيطرة الكاملة للجيش السوداني، في حين لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على جيوب صغيرة في ولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق. وكان الجيش قد استعاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 معظم ولاية سنار وعاصمتها سنجة، باستثناء "الدالي والمزموم".

وفي سياق متصل، أفاد الجيش السوداني بتقدم مستمر في عدد من الولايات، إذ تراجعت المساحات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان والنيل الأبيض، كما أُضيفت التطورات في ولايتي سنار والنيل الأزرق إلى هذا التقدم.

وفي ولاية الخرطوم، يسيطر الجيش السوداني بالكامل على مدينة "بحري" شمالاً، وعلى معظم مدينة "أم درمان" غرباً، بالإضافة إلى 75% من عمق مدينة الخرطوم، التي تضم القصر الرئاسي والمطار الدولي، في حين تواصل قوات الدعم السريع سيطرتها على بعض الأحياء في شرق المدينة وجنوبها.

وعلى صعيد آخر، انتقدت الولايات المتحدة، في منشور على منصة إكس، محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية، معتبرة أن ذلك لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار. وجاء هذا الانتقاد عقب توقيع قوى "تحالف السودان التأسيسي" المؤيدة لتشكيل حكومة موازية مع قوات الدعم السريع في نيروبي على مشروع دستور انتقالي.

وأعرب مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه من هذه المحاولات، مؤكداً أنها لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان.

وفي وقت سابق، استدعى السودان سفيره لدى كينيا للاحتجاج على استضافة نيروبي اجتماعات لتشكيل حكومة موازية، مؤكدة أن هذه الاجتماعات جرت بهدف البحث عن حلول لإنهاء الحرب في السودان.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us