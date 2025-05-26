وقالت وزارة الصحة في غزة إن 38 شهيداً و169 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل حربها على القطاع في 18 مارس/آذار 2025 بلغت "3 آلاف و822 شهيداً و10 آلاف و925 مصاباً".

وأوضحت أن تلك الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت مصادر طبية وشهود عيان أن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مدرسة وخيام تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مجازر وسقوط ضحايا من المدنيين.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية؛ استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة "عبد ربه" شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وفق مصدر طبي. وسبق ذلك، ارتكاب مجزرة إسرائيلية مع ساعات الفجر، بحق ذات العائلة بتدمير منزل آخر شرق جباليا البلد، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينياً، كما استشهدت فتاة داخل مدرسة نسيبة في منطقة الجرن في جباليا، وفق مصادر طبية.

وفي غزة، ارتفع عدد شهداء مجزرة قصف "مدرسة فهمي الجرجاوي" التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط المدينة، إلى 31 بينهم 18 طفلاً و6 نساء، وصلت جثامينهم إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، حسب آخر بيان للمكتب الإعلامي الحكومي لغزة.

وأضافت المصادر أن فلسطينياً استشهد وأصيب آخران من طواقم بلدية غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة للبلدية قرب "دوار الـ17" على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، وفق بيان للدفاع المدني الفلسطيني.

أما في المحافظة الوسطى؛ فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل روضة في مخيم المغازي، وفق مسعفين فلسطينيين. كذلك استشهد 4 فلسطينيين في 3 غارات إسرائيلية منفصلة على بلدة عبسان الكبيرة ومنطقة مواصي القرارة وشارع 5 في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسب مصدر طبي.

وأضاف المصدر ذاته أن 8 فلسطينيين استشهد بعضهم وفقد آخرون جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلاً لعائلة "شراب" قرب مفترق مرتجى بجوار محطه فارس الشرقية جنوبي خان يونس.

إخلاء خان يونس

إلى ذلك، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الفلسطينيين بإخلاء محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتوجه نحو منطقة المواصي غرباً، بالتزامن مع تنفيذه هجوماً "غير مسبوق" في المنطقة.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس: "إلى سكان محافظة خان يونس، وبلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة (شرق المحافظة)، يشن الجيش الإسرائيلي هجوماً غير مسبوق". وأضاف: "تعتبر منطقة محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة جرى تحذيرها عدة مرات: اخلوا فوراً غرباً إلى منطقة المواصي"، وفق زعمه.

ويتضح من الخريطة التي أرفقها أدرعي مع الإنذار أن المساحة المستهدفة من أكبر المناطق التي طالتها إنذارات الإخلاء منذ شهور.

نفاد مخزون المعدات الطبية

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن أغلبية مخزونات المعدات الطبية نفدت في غزة إلى جانب 42% من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لصحفيين في جنيف "بلغنا مستوى الصفر في المخزون لنحو 64% من المعدات الطبية و43% من الأدوية الأساسية و42% من اللقاحات".

وأضافت أن 51 شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر على حدود غزة، ولم تحصل بعد على تصريح لدخول القطاع الفلسطيني، إذ خففت إسرائيل الأسبوع الماضي قليلاً من الحصار الشامل الذي فرضته على المساعدات منذ أوائل مارس/آذار.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.