وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، يترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما يقود وزير الدفاع رستم عمروف الوفد الأوكراني، ويترأس المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي.

وأفادت المصادر بأن فيدان عقد مساء الخميس اجتماعاً مع الوفد الروسي في قصر دولما بهجة، على أن تُعقد الجمعة اجتماعات ثنائية وثلاثية بصيغ مختلفة، تشمل (الولايات المتحدة – أوكرانيا – تركيا) و(روسيا – أوكرانيا – تركيا)، فيما لم يُحسم بعد عقد اجتماع رباعي بمشاركة الأطراف كافة.

وتأتي هذه اللقاءات بعد دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو/أيار الجاري لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، واقتراحه أن تُعقد الجولة الجديدة في إسطنبول، وهو ما رحبت به أنقرة وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لاستضافة هذه المحادثات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، فيما أعلنت كييف تأييدها للمبادرة.

ويُذكر أن إسطنبول سبق أن استضافت عدة جولات تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في مارس/آذار 2022، كما شهدت في يوليو/تموز من العام ذاته توقيع اتفاق الحبوب بين الطرفين بوساطة تركيا والأمم المتحدة، الذي ساهم في تخفيف أزمة الغذاء العالمية قبل أن تُعلّق موسكو العمل به في يوليو/تموز 2023.

ومنذ اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، تطالب روسيا بتخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما ترفضه كييف وتعتبره تدخلاً في شؤونها السيادية.