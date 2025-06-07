الحرب على غزة
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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الخليل
استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء السبت، برصاص إسرائيلي على معبر ميتار-ترقوميا، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الخليل
شهيد فلسطيني ومصابان برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل / AP
7 يونيو 2025

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بـ"استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص إسرائيلي على معبر ميتار-ترقوميا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية" دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر أمنية ومحلية وطبية لم تسمها، "باستشهاد الشاب مصطفى طلول، وإصابة شابين من بلدة إذنا غرب الخليل، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة".

وذكرت المصادر ذاتها، بحسب وكالة، أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة قرب جدار الفصل العنصري ببلدة الظاهرية جنوب الخليل".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 974 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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