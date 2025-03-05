تركيا
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تركيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي صدرت عن القمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة.
تركيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
وزارة الخارجية التركية تعرب عن ترحيبها بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة / TRT Arabi
5 مارس 2025

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التركية حول القمة التي انعقدت أمس الثلاثاء في العاصمة القاهرة، وقالت الوزارة: "نرحب باعتماد خطة لإعادة إعمار غزة".

وأكدت أن تركيا ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والبدء بإعادة إعمار غزة، وتمكين الفلسطينيين من العيش بسلام على أراضيهم.

والثلاثاء، أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشدداً على اعتبارها "خطة عربية جامعة".

كما أكد العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذ الخطة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم لها.

وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل إلى القطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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