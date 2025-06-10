سياسة
1 دقيقة قراءة
السودان.. برنامج الأغذية العالمي يحذّر: خطر المجاعة يهدد جنوب الخرطوم
حذّر برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، من أن عدة مناطق في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم تواجه خطر المجاعة، مع تجاوز حجم الاحتياجات الغذائية المتاحة للموارد المتوفرة، في ظل نقص حاد في التمويل والدعم الدولي.
السودان.. برنامج الأغذية العالمي يحذّر: خطر المجاعة يهدد جنوب الخرطوم
برنامج الأغذية العالمي يحذّر من خطر المجاعة جنوب الخرطوم / AP Archive
منذ 2 ساعات

وقال لوران بوكيرا، المدير القطري للبرنامج في السودان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من مدينة بورتسودان، إن مستويات الجوع واليأس التي رُصدت "شديدة ومقلقة"، وتؤكد أن خطر المجاعة بات وشيكاً في تلك المناطق المنكوبة.

ويعاني السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 من حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما تشير تقديرات بحثية -أعدتها جامعات أمريكية- إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى 130 ألفاً.

وأسفرت الحرب المستمرة عن نزوح ولجوء قرابة 15 مليون شخص داخل السودان وخارجه، مما فاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية، في ظل ضعف الاستجابة الدولية وتراجع تمويل وكالات الإغاثة العاملة في البلاد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us