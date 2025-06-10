وقال لوران بوكيرا، المدير القطري للبرنامج في السودان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من مدينة بورتسودان، إن مستويات الجوع واليأس التي رُصدت "شديدة ومقلقة"، وتؤكد أن خطر المجاعة بات وشيكاً في تلك المناطق المنكوبة.

ويعاني السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 من حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما تشير تقديرات بحثية -أعدتها جامعات أمريكية- إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى 130 ألفاً.

وأسفرت الحرب المستمرة عن نزوح ولجوء قرابة 15 مليون شخص داخل السودان وخارجه، مما فاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية، في ظل ضعف الاستجابة الدولية وتراجع تمويل وكالات الإغاثة العاملة في البلاد.