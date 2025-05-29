تركيا
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تركيا تستذكر ضحايا هجوم زولينغن العنصري في ألمانيا وتؤكد مواصلة التصدي للعنصرية
استذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، المواطنين الأتراك الخمسة الذين لقوا حتفهم في الهجوم العنصري الذي استهدف مدينة زولينغن الألمانية قبل 32 عاماً.
تركيا تستذكر ضحايا هجوم زولينغن العنصري في ألمانيا وتؤكد مواصلة التصدي للعنصرية
تركيا تستذكر ضحايا هجوم زولينغن العنصري في ألمانيا وتؤكد مواصلة التصدي للعنصرية / AA
منذ يوم واحد

وجاء في بيان للخارجية التركية "نُخلّد باحترام وامتنان ذكرى مواطنينا الخمسة الذين فقدوا أرواحهم في هجوم زولينغن العنصري قبل 32 عاماً.

وأضاف البيان "على الرغم من فقدانها أفراداً من عائلتها في الهجوم، نُخلّد باحترام وامتنان ذكرى مولودة غينتش، التي أظهرت موقفاً مثالياً بدعواتها إلى الاعتدال، والتي فارقت الحياة عام 2022".

وأكدت الخارجية التركية أن البلاد ستواصل بكل حزم نضالها ضد تصاعد العنصرية، وكراهية الأجانب، ومعاداة الإسلام، في جميع المحافل والمنصات.

وقبل 30 عاماً، وتحديداً في 29 مايو/أيار 1993، أقدمت مجموعة ألمانية يمينية متطرفة على إحراق منزل عائلة تركية في مديمو زولينغن غرب ألمانيا، ما تسبب في مقتل في مقتل 5 أتراك.

وحدثت جريمة زولينغن عندما أشعل أربعة متطرفين يمينيين يوم 29 مايو/أيار 1993 النيران بمنزل أسرة غينتش التركية، ما أدى إلى وفاة خمسة أتراك بينهم 4 أطفال. ووصفت الجريمة بأنها أسوأ اعتداء يستهدف الأجانب في تاريخ ألمانيا الحديث


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